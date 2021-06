Odcinek 7. Sprzęt podobny do fortepianu. Z Zygmuntem Nowakowskim w poszukiwaniu krakowskiej „humanitas”…

Przypisek do wczorajszej osiemdziesiątej rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Nasz przewodnik, zaraz po niej: „Trzeba, jak Norwid, poetą być i malarzem równocześnie, aby zauważyć, że fortepian jest »sprzętem podobnym do trumny«. Istotnie, fortepian jest nawet bardzo podobny do trumny, gdy jednak dzisiaj myślimy o Paderewskim – jakież to dziwne skojarzenie obrazów – trumna wydaje się nam być sprzętem podobnym do fortepianu. Jeśli dawniej razem ze zmarłym spłonąć musiał na stosie koń jego wierny i sprzęty ulubione i wszystko co zmarły kochał za życia, tedy wydaje mi się że Paderewski powinien spłonąć na stosie w trumnie, która byłaby podobna do fortepianu. Byłby to pogrzeb patetyczny w tym samym stopniu co symfonia”. I za chwilę, o jego narodowym losie: „On sam siebie skazał na banicję, żyjąc sercem i myślą każdą w Polsce, która była inna niż Polska rzeczywista. Nie chciał żyć w Polsce prawdziwej, grając ciągle Polskę […]. Grał Polskę złotopszczołą, którą poznałby na krańcach bytu, czyli tam właśnie, gdzie sam dzisiaj jest. On ją poznaje teraz z tej estrady, której na imię wieczność.