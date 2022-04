Oferty pracy biurowej w Krakowie. Firmy i instytucje szukają tysięcy pracowników. Specjaliści IT, doradcy i… kierownik sklepu na Wawelu

W samym tylko serwisie Pracuj.pl jest aż 1.057 ofert pod hasłem „IT – rozwój oprogramowania”, kolejnych 548 w kategorii „IT – administracja”, zaś 197 – w podkategorii „internet, e-commerce, nowe media”; dla porównania wszystkich ofert pracy fizycznej w Krakowie znajdziemy w tym serwisie niespełna 1,1 tys., a zatem mniej niż w sektorze IT.

Pewna praca i podwyżka pensji o… 4 tys. złotych

Z powodu pandemii stabilizacja była na pierwszym miejscu wśród potrzeb silnego w Krakowie sektora IT. Mniej chętnie zmieniali pracę i ze sporym zrozumieniem traktowali brak podwyżek. Teraz te trendy ulegają odwróceniu. Z analiz firmy rekrutacyjnej Antal wynika, że w branży IT możemy spodziewać się rotacji pracowników sięgającej nawet 25 procent. Wielu pracowników oczekuje podwyżek o nawet 4 tys. zł miesięcznie. Już teraz blisko 90 proc. specjalistów IT deklaruje, że ich wymogi finansowe w ostatnich miesiącach wzrosły. Jako przyczynę podają przede wszystkim wysoką inflację. Eksperci Antal wskazują, że aby zatrzymać najlepszych, firmy muszą podnosić płace, ale też dbać o elastyczność trybu pracy, wsparcie w rozwoju umiejętności, a nawet przekwalifikowaniu.