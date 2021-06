Ogromna PLAŻA pod Krakowem jest już dostępna. Za chwilę otwarcie kąpieliska, a niedługo potem kempingu 9.06.21

Jak mówi nam Agata Sumara z Kuter Portu, plaża i kąpielisko są już przygotowana do kolejnego letniego sezonu. Powstała tam także dodatkowa infrastruktura, poprawiająca i komfort użytkowników ośrodka, i estetykę kąpieliska. To dwie duże wiaty kryte strzechą – mieszczące kilkadziesiąt osób - gdzie można odpocząć, schronić przed słońcem, zjeść posiłek itp. oraz wygodny, betonowy chodnik wybudowany wzdłuż całego akwenu.

Aktualnie do wejścia na plażę uprawniają tzw. bilety spacerowe w cenie 6 zł (od poniedziałku do czwartku) i 8 zł (piątek - niedziela). Z tej formy wypoczynku można korzystać codziennie w godz. 10-20. Natomiast kąpielisko zostanie otwarte lada dzień, jak tylko „wyklaruje się” pogoda.

W sezonie 2021 ceny biletów na kąpielisko Kuter Portu pozostaną takie jak w poprzednim sezonie. Poszerzono jednak ofertę w tym zakresie: przybyły bilety rodzinne 2+2 oraz 2+3 (całodzienne oraz popołudniowe), a także bilety dla grup zorganizowanych.

Kąpielisko Kuter Portu nazwane Strefą Plaża otwarto w Nieznanowicach na początku lipca ubiegłego roku. Atrakcja zajmuje teren mający prawie 1,5 hektara. Zarówno plaża, jak i akweny są z prawdziwego zdarzenia. Do wykonania plaży użyto 25 000 ton białego drobnego piasku. Usypano go grubo, bo niemal na metr, co pozwala najmłodszym na takie same zabawy w piasku, jak nad Bałtykiem.

Na terenie ośrodka, ulokowanego na terenie dawnej żwirowni, jest kilka zbiorników wodnych, ale ten na potrzeby kąpieliska powstał od podstaw. Akwen z charakterystyczną groblą jest podzielony na trzy strefy o zróżnicowanej głębokości: do 40 cm, do 140 cm oraz do 180 cm. Do wody można wejść z każdego rejonu plaży, a linia brzegowa liczy tu aż 400 m.