Ojców zdobył tytuł najpiękniejszej wioski w Małopolsce. Unikatowa miejscowość, pełna zabytków, z niezwykłą przyrodą i wyjątkową historią

- Ojców jest tak piękny, że trzeba go pokazywać, promować i dbać. Muszą to robić także mieszkańcy, chociaż jest nas tak niewielu. Domy prywatne można policzyć na palcach. A jednocześnie to miejsce jest pełne ludzi, bo rocznie nasz Ojców odwiedza 600 tysięcy turystów - mówi Beata Paprocka, mieszkanka wioski należąca do Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa.