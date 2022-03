Organizuje pomoc dla Ukrainy. "Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co robią Ukraińcy"

W tym tygodniu z Myślenic do Ukrainy wyjechał kolejny już zorganizowany przez Pana transport pomocy humanitarnej…

Tak, trzeci. Pierwszy był mniejszy od kolejnych. Za drugim razem były to już cztery busy, a teraz trzy.

Co się w nich znalazło?

Przede wszystkim materiały medyczne i sprzęt medyczny, pozyskany dzięki pomocy dyrektora szpitala powiatowego w Myślenicach. Przyznam, że nie wiem, czy - gdyby nie inicjatywa starosty myślenickiego i właśnie dyrektora – ten trzeci transport w ogóle bym organizował. Gdyby nie ich zapewnienie, że damy radę zebrać to, co najpilniejsze, pewnie bym się nie zdecydował. Jedną z najpilniejszych potrzeb tam na miejscu są worki niezbędne przy oddawaniu krwi, a ich nie kupi się ot tak, w aptece. Ale pojechała także żywność, której coraz bardziej zaczyna brakować oraz rzeczy dla schroniska dla zwierząt: klatki do transportu, legowiska i lekarstwa dla zwierząt. Nic co znalazło się w busach nie jest przypadkowe, wszystko zostało przygotowane zgodnie ze zgłoszonym przez Ukraińców zapotrzebowaniem.