Osieczany. Po kolizji droga powiatowa była zablokowana. Policyjny pościg za kierowcą Katarzyna Hołuj

W czwartek (20 października) późnym popołudniem w Osieczanach doszło do kolizji. Ze wstępnych informacji wynika, że w czasie policyjnego pościgu doszło do kolizji samochodu osobowego z radiowozem. Ten pierwszy wypadł z drogi i przewrócił się na bok, a jego kierowca porzucił auto i oddalił się z miejsca zdarzenia. Droga powiatowa (do Drogini) do późna była zablokowana. Policja kontynuowała pościg za kierowcą.