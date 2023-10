Otwarcie nowego sklepu Lidl pod Krakowem. Promocje i poczęstunek w nowej placówce

Ponad tysiąc metrów powierzchni

Lidl Polska rozwija sieć sklepów i chwali się, że rozwija placówki dbając o środowisko oraz o łatwy dostęp do produktów wysokiej jakości w niskiej cenie. Nowy sklep w Skawinie przy ul. Radziszowskiej 3 ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 1351 mkw. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22 oraz w niedziele handlowe od 9 do 19. Dla klientów jest parking na 73 miejsc dla samochodów.

Na półkach sklepowych znalazły się świeże owoce i warzywa w ramach „Ryneczku Lidla”, nie zabrakło szerokiego asortymentu produktów BIO. Oczywiście klienci mogli liczyć na pieczywo bez konserwantów, wędliny i nabiał znanych producentów oraz szeroki asortymentu produktów wegetariańskich. W nowym sklepie w Skawinie można także kupić kosmetyki, odzież, produkty przemysłowe. Są tu produkty od polskich producentów, z którymi Lidl współpracuje, a wśród nich duże firmy oraz mniejsi, lokalni dostawcy.