Pacyfikacja Liszek sprzed 80 laty. Spędzili ludzi na wzgórze Maciejówka. Torturowali, kazali leżeć twarzą do ziemi

Wtedy przed 80 laty - zaledwie cztery dni po tragicznej pacyfikacji Kaszowa, w której zginęło 26 osób - dramat zaczynał się w Liszkach. Niemcy przybyli do wsi nocą z 3 na 4 lipca 1943 r. Otoczyli kordonem całe Liszki, żeby uniemożliwić mieszkańcom ewentualną ucieczkę. Zrobili rewizje w domach, potem spędzili ludzi na łąkę. Kazali leżeć nieruchomo, twarzą do ziemi. To była niedziela, do Liszek przybywali mieszkańcy okolicznych wiosek na mszę i tu byli przez Niemców zatrzymywani, żeby dołączyli do leżących na łące. Dramat się potęgował.