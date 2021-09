Paraolimpiada Tokio 2020. Ciekawy pomysł na życie Karoliny Pęk, tenisistki stołowej Bronowianki Kraków [ZDJĘCIA]

– Niepełnosprawność ręki w ogóle nie przeszkadza mi w życiu. Kiedyś mój trener przygotowania mentalnego Antoni Mielecki zapytał, czy uważam się za osobę niepełnosprawną. Odparłam, że nie. Gdyby nie zadał mi tego pytania, nie pomyślałabym, że nią jestem –zapewniała nas podczas rozmowy w 2018 roku 20-letnia Karolina Pęk, od sezonu 2014/2015 zawodniczka Bronowianki Kraków.

Po czterech operacjach

Urodziła się – 8 lutego 1998 roku w Nowej Dębie – z okołoporodowym porażeniem splotu barkowego prawej ręki. Do szóstego roku życia dużo czasu spędzała w szpitalach i klinikach, przeszła cztery operacje, które miały na celu poprawę funkcjonalności ręki. Do 15. roku życia codziennie odbywała rehabilitację.

– Gdy byłam młodsza, problemem dla mnie były takie proste czynności, jak zawiązanie sznurowadeł w bucie czy pokrojenie bułki. W szkole podstawowej inne dzieci były zszokowane wyglądem mojej ręki. Początkowo odstawałam od grupy, nie udzielałam się towarzysko. Potem to się zmieniło. Oczywiście czasami zdarza się, że słyszę, jak dziecko, widząc mnie na ulicy, pyta mamę, „dlaczego ta pani ma taką krzywą rączkę?”, ale reaguję na to tylko uśmiechem. Radzę sobie ze wszystkim. Kiedyś na przykład unikałam gotowania, ale teraz, gdy mieszkam sama, w kuchni spisuję się coraz lepiej – opowiada Karolina. Jeździ Volkswagenem Golfem 5, ale chce go zamienić na inny samochód.