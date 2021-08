Pcim. W centrum miejscowości powstaje rondo [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Budowa trwa już od kilku tygodni. Inwestycja ta była długo wyczekiwana, bo już niedługo po oddaniu do użytku drogi ekspresowej Myślenice-Pcim-Lubień okazało się, że na węźle w Pcimiu tworzą się korki. Natężenie ruchu w tym miejscu jest duże, dlatego, że jest to najczęściej wybierany zjazd z zakopianki przez tych, którzy kierują się do ościennych powiatów: suskiego, wadowickiego i dalej.