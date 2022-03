Pekin 2022. Polscy paraolimpijczycy na razie bez medalu, ale nikt się nie oszczędza

Witold Skupień z Obidowej w powiecie nowotarskim ze styczniowych mistrzostw świata w Lillehammer wrócił ze srebrnym medalem w paranarciarstwie biegowym na 12,5 km techniką klasyczną. I na powtórzenie tego osiągnięcia liczył w Pekinie. W pewnym momencie był tego bardzo bliski, bo od podium dzieliło go zaledwie 0,4 sekundy, lecz w końcowej fazie biegu zabrakło sił. Choć swoją rolę odegrał w tym także śnieg i narty.

– Podobno Chińczycy trzymają tu śnieg już od dwóch lat. Trudno trafić ze smarem - tłumaczył zawodnik cytowany na stronie paralimpic.org.pl.

– Po drugim kole krzyczałem do Witka, żeby zamiast zmieniać narty ruszył, bo strata się zmniejsza. I on ruszył, tylko że za bardzo szarpnął, a organizm za to zapłacił. Będziemy analizować, czy to wina nart, zmiany warunków – opowiadał trener Wiesław Cempa.