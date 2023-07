Pięć ton żywności rozdali najuboższym rodzinom z Krzeszowic. Prawie 360 paczek dla ludzi potrzebujących, samotnych i chorych

Gdy członkowie tej krzeszowickiej charytatywnej organizacji zaczynali sprowadzać żywność to zarząd IZPM zastanawiał się czy starsze osoby działające w tym zespole poradzą sobie z rozładunkiem, przygotowaniem paczek, rozdaniem. Czy dźwiganie, przekładanie ton żywności ie będzie ponad ich siły.

- Średnio raz na trzy miesiące trafiało do nas od 4 do 6 ton żywności. To ogromna pomoc dla setem mieszkańców naszej gminy, ale tez wielka praca dla naszego zespołu. Na szczęście znaleźliśmy życzliwych ludzi do pomocy, strażaków, uczniów-wolontariuszy i harcerzy. Ostatnio przy przeładunku pomagają nam druhowie ochotnicy z OSP Żbik z ich prezesem Wojciechem Mikołajskim, a przy robieniu paczek i wydawaniu pomagają harcerze z Hufca ZHP Krzeszowice z ich komendantką Antoniną Guzik - mówi Teresa Piekara.