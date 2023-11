Pieczonogi. Dom Pomocy Społecznej ma już 20 lat. Było tu nawet... wesele

Dom powstał w budynku dawnego dworu, który dzięki środkom przekazanym przez księdza Mikę został gruntownie wyremontowany i dostosowany do nowej funkcji. Miał być przystanią dla osób przewlekle somatycznie chorych. Pierwszymi mieszkańcami zostali Daniela Kopeć oraz małżeństwo Wiktoria i Andrzej Flaszowie. Placówka zapełniała się szybko, bo gdy w grudniu 2003 roku dom poświęcił biskup kielecki Kazimierz Ryczan, zamieszkiwało w nim już 25 osób. Do pierwszych pracowników należały Ewa Łakomska i Agnieszka Mazurek, które pracują tu do tej pory.

Były też momenty trudne. We wrześniu 2020 roku to właśnie w Pieczonogach stwierdzono pierwsze na terenie powiatu ognisko koronawirusa. Piękną postawą wykazał się wówczas personel palcówki. Sześć osób, w tym ówczesny dyrektor Michał Grzesiowski, zdecydowało się spędzić czas pandemii w izolacji z chorymi mieszkańcami. Później dołączyły do nich jeszcze cztery osoby. W sumie izolacja trwała 24 dni. Normalne funkcjonowanie przywrócono w październiku 2020 roku.

Działanie DPS w Pieczonogach to również inwestycje. Już w 2005 roku dobudowano tu windę i salę do zajęć terapeutycznych. W 2017 roku rozpoczęła się z kolei rozbudowa domu o dodatkowe skrzydło. To zadanie nie zostało do dzisiaj ukończone i stało się pośrednim powodem zmiany podmiotu prowadzącego placówkę. Ponieważ radziemicka parafia nie była w stanie ponieść kosztów rozbudowy, w kwietniu tego roku DPS w Pieczonogach przeszedł pod skrzydła Caritas diecezji kieleckiej.