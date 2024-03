Pijany dwudziestolatek chodził po polach z bronią myśliwską

W sobotę (2 marca) dyżurny miechowskiej policji odebrał zgłoszenie, że po polach w gminie Kozłów chodzi prawdopodobnie nietrzeźwy mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń myśliwską. Zgłaszający pojechał w jego stronę i zauważył, że jest pod wyraźnym wpływem alkoholu, a przedmiot, który trzymał w rękach to rzeczywiście broń.

„Myśliwym” okazał się 20-latek, który nie miał pozwolenia na broń. Zabrał ją z szafy pancernej pod nieobecność ojca, który pozwolenie posiada. Badanie trzeźwości wykazało, że miłośnik strzelectwa ma prawie 4 promile alkoholu w organizmie. W miejscu jego zamieszkania mężczyzny policjanci zabezpieczyli dodatkowo amunicję i 3 sztuki broni.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania broni i amunicji bez zezwolenia, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Podczas przesłuchania przyznał, że miał dostęp do kluczy do domu swojego ojca. Tam znalazł z kolei klucz do szafy pancernej, skąd wziął broń i poszedł na łąki, gdzie chciał postrzelać.