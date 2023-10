Plac zabaw w Zabierzowie powstał bez pozwoleń. Nadzór budowlany go zamknął, bo tam zginęło czteroletnie dziecko

Przypomnijmy, że do tragicznej śmierci dziecka w prywatnym przedszkolu w Zabierzowie przy ul. Leśnej doszło w czwartek, 28 września. Czterolatek wpadł do zbiornika z wodą, do którego właz znajdował się między urządzeniami zabawowymi dla najmłodszych. A zabezpieczony był ten właz płytą drewnopodobną i omurowany betonowymi ścianami, między którymi przechodziły małe dzieci.

W dniu tragedii policja informowała, że po tym jak chłopiec wpadł do zbiornika, mógł tam przebywać kilkadziesiąt minut. Jeden ze strażaków nurkował kilka razy w zbiorniku zanim natrafił na ciało chłopca. Po wyjęciu go - reanimacja nie przyniosła skutku. Lekarz stwierdził zgon.