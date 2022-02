Po raz dwunasty przemaszerowali z Ojcowa do Miechowa szlakiem powstańców

Uczestnicy wymaszerowali z Ojcowa o godzinie 14. Trasa do Miechowa jest dość wymagająca i do jej pokonania potrzeba średnio od ośmiu do dziewięciu godzin marszu. Zakaz zaopatrywania się w pobliskich sklepach stanowi dodatkową trudność, bo każdy musi nieść wszystkie potrzebne rzeczy ze sobą.

Na trasie, miłą niespodziankę przygotowali gospodarze obiektu Olimpii Czaple Wielkie, którzy wspólnie z tamtejszą Motylarnią państwa Brzezowskich, poczęstowali piechurów gorącą herbatą, kawą i rogalikami.

Ostatnim miejscem odpoczynku był tradycyjnie dom Jolanty Pyci z Komorowa, która z okazji marszu od dziesięciu lat serwuje domowe pączki.

Uczestnicy marszu dotarli na miechowski cmentarz o 22.30. Przy pomniku powstańców poległych w 1863 roku zapalili symboliczny znicz i oddali salwę honorową.

Kilka godzin wcześniej, bo już kilka minut po godz. 17 do Miechowa dotarli Eugeniusz Poręba, Grzegorz Majewicz i Marcin Maleta, którzy postanowili przebiec całą trasę.