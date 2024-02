Pobiegli i pomaszerowali z Ojcowa do Miechowa szlakiem powstańców styczniowych

Uczestnicy wyprawy wyruszyli z Ojcowa około godziny 14. Jako pierwsza dotarła do Miechowa siódemka biegaczy: Leszek Kałwa (był na miejscu już o 16.30!), Tomasz Durbas, Grzegorz Majewicz, Kamil Maleta, Eugeniusz Poręba, Andrzej Śliwiński i Piotr Tkaczewski.

Pozostali szli dłużej, ale za to mogli skorzystać z przygotowanych na trasie atrakcji. Przez kilkanaście lat uczestnicy marszów dorobili się bowiem swoich stałych kibiców i osób wspierających. Jedną z nich jest właścicielka cukierni ze Skały Józefa Rogowska, która poczęstowała piechurów drożdżówkami.

Kawa, herbata i słodkie przekąski czekały też w Czaplach Wielkich, a to za sprawą Ewy i Andrzeja Podsiadło z miejscowego klubu sportowego Olimpia. Obowiązkowym przystankiem jest też dom Jolanty Pyci w Komorowie, gdzie maszerujący od dwunastu lat zatrzymują się na domowe pączki.

Gdy do tego dodamy, że do Wysocic dyrektor GOK w Charsznicy Szymon Kubit dowiózł zupę i herbatę to staje się jasne, że na trasie można było się zmęczyć, ale na pewno nie zgłodnieć.