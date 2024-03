Podkrakowska szkoła dostała imię Komisji Edukacji Narodowej i sztandar. Uczniowie przygotowali historyczne widowisko

W czubrowickiej szkole po raz pierwszy w historii uczniowie mieli możliwość ślubowania na sztandar. Sztandar sfinansowali rodzice, został poświęcony i przekazany wójtowi Tomaszowi Gwizdale i dyrektorce szkoły Annie Tracz. Oni przekazali go uczniom.

- Przyjmując sztandar pragniemy zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły oraz dzieła wychowania młodego pokolenia dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej - powiedziała dyrektor Anna Tracz. A przekazując sztandar uczniom zaapelowała do nich, żeby go strzegli.