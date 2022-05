Podwyżki płac w Krakowie i Małopolsce sięgnęły... 17,8 proc. Kto dostał najwięcej, a kto najmniej? Oto najnowsza MAŁOPOLSKA LISTA PŁAC 2022

W poprzednich dniach Polskę elektryzowała informacja GUS, że przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w skali kraju w kwietniu 2022 roku 6626,95 zł brutto i było nominalnie (tzn. bez uwzględnienia inflacji) aż o 14,1 procent wyższe niż przed rokiem. Tak duży wzrost to rekord stulecia – wcześniejszy (12,8 proc.) odnotowano w lutym 2008 roku. Problem w tym, że 14 lat temu inflacja wynosiła 2,5 proc., czyli realne płace mocno rosły, natomiast teraz inflacja dobiła do 12,4 proc., co oznacza, że podwyżki wynagrodzeń ledwie ją rekompensują. W dodatku – o amortyzacji skutków inflacji mogą mówić wyłącznie ci, którzy faktycznie otrzymali podwyżki na poziomie podawanym przez GUS lub wyższym. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że osoby takie stanowią w Polsce mniejszość. Miesięczne statystyki GUS nie obejmują bowiem pracowników mikrofirm, a jedynie ludzi z sektora przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób.