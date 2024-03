Pogotowie szkoli podkrakowskich mieszkańców z podstaw pierwszej pomocy. Wielu chętnych dorosłych i dzieci. Przełamują strach

W kolejne soboty marca szkolenia będą w Skale, Wieliczce i Olkuszu. Mieszkańcy zostają zaproszeni do miejsc stacjonowania karetek, gdzie na co dzień nie przychodzą po pomoc medyczną. Czas szkoleń jest sytuacją wyjątkową.

Ważny świadek zdarzenia

- Zwykle takie szkolenia robimy w Szkole Ratownictwa Medycznego w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Zawsze 6 czerwca w rocznicę założenia pogotowia w Krakowie robimy dni otwarte . Tam przychodzą głównie mieszkańcy Krakowa. Natomiast ze szkoleniami nasi ratownicy jeździli do szkół i przedszkoli np. w ramach akcji "Mały Ratownik" finansowanych z budżetu obywatelskiego. A teraz zdecydowaliśmy się wyjść z nauką udzielania pierwszej pomocy w teren, do mieszkańców poza miastem - mówi Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

- Wówczas świadek tego zdarzenia będzie instruowany przez dyspozytora, ważne żeby go słuchał, nawet jeśli nie ma doświadczenia w udzielaniu pomocy, to może pomóc. Dyspozytor udzieli wskazówek - podkreśla dyrektor Popławska.

Przełamać stres zapanować nad sobą

- Szkolenia są bardzo przydatne. Mieliśmy okazję wiele się nauczyć i sprawdzić co wiemy, a czego nie wiemy na temat pierwszej pomocy. Przełamać stres i zapanować nad emocjami - mówi mama dwójki młodych kursantów.

Marysia dodaje, że tu mogła sprawdzić się i odświeżyć swoje umiejętności. Pierwsze szkolenia miała wcześniej, bo należy do Krakowskiej Drużyny Orląt im. Antosia Petrykiewicza - organizacji młodzieżowej, która kultywuje tradycje Związku Strzeleckiego.

Nieprzytomnemu można tylko pomóc

Ratownik niezwykle cierpliwie i z dużym zrozumieniem edukuje początkujących kursantów. Podkreśla, że ważne jest też zatrzymanie przygodnej osoby, żeby pomogła w tym udzielaniu pomocy. Zadzwoniła po pogotowie i jeśli to możliwe poszukała w okolicy defibrylatora AED. To proste urządzenie medyczne pomaga i podpowiada jak udzielać pomocy. Jednak na defibrylator nie czekamy bezczynnie. W krytycznej sytuacji zaczynamy resuscytację.

- Najpierw oceniamy bezpieczeństwo osoby leżącej i swoje. Następnie sprawdzamy, czy człowiek rzeczywiście jest nieprzytomny i udrożniamy drogi oddechowe trzymając jedną ręką za głowę, dwa palce drugiej ręki kładziemy pod brodę i odchylamy głowę do tyłu. Wtedy przez 10 sekund sprawdzamy oddech poszkodowanej osoby - instruuje nas Mieszko Jaglarz, ratownik z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy podczas szkoleń cierpliwie tłumaczyli co robić, gdy widzimy leżącego, nieprzytomnego człowieka. Jak zareagować, jak w prosty sposób mu pomóc.

- Trzeba odsłonić klatkę piersiową nieprzytomnej osoby i uciskać ją dwoma rękami na głębokość około 6 cm. Można ewentualnie wykonać dwa wdechy, także oceniając bezpieczeństwo swoje. Na przemian wykonywać 30 ucisków i dwa wdechy. Bez wdechów można kontynuować uciski (100-120 na minutę) do skutku lub przyjazdu karetki - uczy ratownik Mieszko Jaglarz.

Joanna Sieradzka, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zachęca do udziału w kolejnych akcjach nauki pierwszej pomocy. Dodaje, że podczas tych edukacyjnych sobót organizowanych przez pogotowie wszyscy chętni będą mogli bejrzeć nowoczesny sprzęt służący do ratowania życia, zobaczyć wnętrze ambulansu, a przede wszystkim szkolić się pod okiem ratowników, dowiedzieć się, co robić w razie nagłego zachorowania i nauczyć się podstaw pierwszej pomocy.