Poland Business Run 2021. Trwają zapisy na udział w biegu. Komu pomogą krakowscy biegacze?

Pomysł biznesowego biegu charytatywnego zrodził się w Krakowie i tam też w 2012 roku sztafeta pobiegła po raz pierwszy. Rok później impreza odbywała się już w trzech miastach, a jej trzecia edycja w pięciu. W 2019 roku zaangażowanych było już dziewięć miast. Także liczba biegaczy rosła w zawrotnym tempie. Z 1000 uczestników w pierwszym biegu w dwa lata urosła do 12 tys., by w 2019 roku zgromadzić ponad 27 tys. osób, w tym 7 tys. z samego Krakowa.

– Zaczęło się od jednej beneficjentki, ale z roku na rok liczba osób, którym mogliśmy pomóc, systematycznie rosła. Po cichu marzy nam się na dziesiąte urodziny stu beneficjentów tej edycji – mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. – Czy to się uda? Czas pokaże, bo zależy to między innymi od funduszy, które uda się zebrać. Wierzymy jednak, że i firmy wystawiające drużyny, i biegacze nie zawiodą, dzięki czemu pomożemy jak największej liczbie beneficjentów. Warto przy tej okazji wspomnieć też, że wciąż mogą się do nas zgłaszać osoby szukające dofinansowania na sprzęt, rehabilitację lub inną pomoc. Będziemy wdzięczni za przekazywanie tej informacji dalej.

Pandemia nieco wstrzymała ten rozwój. Nie wstrzymała jednak chęci pomocy w biegaczach, którzy w ilości ponad 19 tys. pobiegli, każdy po własnej czterokilometrowej trasie, by pomóc 71 beneficjentom, którzy bardzo liczyli na ich wsparcie. To imponujący wynik w tak trudnych warunkach – na tyle, że Poland Business Run 2020 był największym online’owym wydarzeniem sportowym zeszłego roku w Polsce.

Komu biegacze „wybiegają” pomoc w tym roku?

Lista beneficjentów Poland Business Run 2021 powoli rośnie. Wśród nich są już osoby z Krakowa, między innymi Paweł, który w 2001 roku doznał złamania kręgosłupa i od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Paweł ma na swoim koncie sukcesy sportowe, w tym dwukrotne mistrzostwo Polski z pchnięciu kulą, a ostatnio wrócił na studia dotyczące psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwał mu wypadek. Marzy, by zawodowo pomagać osobom z niepełnosprawnościami w walce z przeciwnościami losu. By pomóc Pawłowi to osiągnąć, Fundacja dofinansuje mu nowy wózek inwalidzki, dostosowany do jego aktualnych potrzeb.

Anna to 35-latka, która urodziła się bez lewego przedramienia. Nie przeszkadza jej to jednak żyć bardzo aktywnie. Anna do niedawna była członkinią kadry narodowej parasnowboardu, jeździ też na rowerze MTB, pływa, uprawia turystykę górską i lubi, kiedy dużo się dzieje. Na co dzień pracuje jako grafik kreatywny w Krakowie, ale marzy o przeprowadzce do Trójmiasta. Dofinansowanie wymiany elementów protezy i rehabilitacji pomoże jej utrzymać sprawność fizyczną oraz zawodową.