Policjanci uratowali życie mężczyzny. Kryzys rodzinny i interwencja domowa w powiecie wielickim

Sytuacja miała miejsce 23 lutego, wówczas mundurowi z Komisariatu Policji w Gdów zostali wezwani na interwencję domową. Odebrali zgłoszenie od kobiety, która informowała, że jej mąż był pijany i chciał siłowo wejść do domu, a ona się obawiała i nie chciała go wpuścić.

- Na miejscu zastano małżeństwo oraz ich córkę. W trakcie interwencji umożliwiono mężczyźnie wejście do domu, skąd chciał zabrać klucze do samochodu, w którym miał swoje prywatne rzeczy. Po kilku minutach szukania kluczy oznajmił, że nie może ich znaleźć więc pójdzie przenocować do swojego kolegi i opuścił dom - informuje policja.