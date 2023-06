Politycy PiS na Rynku w Skawinie. Konferencja po wiecu w Bogatyni z deklaracjami poparcia dla niezależności i suwerenności

Bezpieczeństwo kraju z "festiwalami nienawiści w tle"

Nawiązywał do postawy polityków UE i sporu o funkcjonowanie kopalni węgla brunatnego i elektrowni w Turowie koło Bogatyni.

- Równocześnie z naszym wiecem w Bogatyni odbywały się "festiwale nienawiści" opozycji totalnej, która nie ma nic do zaoferowania, łączy ją jedynie nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Zjednoczona Prawica od 8 lat dobrze rządzi Polską. Te rządy trzeba prawdziwie i sprawiedliwie pokazać i zachęcić Polaków, żeby te rządy - zaadresowane do wszystkich - kontynuować - mówił Marek Pęk.