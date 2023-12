Polityczna walka z wiatrakami. Ale tylko "na górze"

- Ludzie słuchali jakichś bajek, że świnie zaczną zdychać, krowy przestaną dawać mleko, a kury nie będą nosić jajek. Trudno się z tego nie śmiać, ale tak było. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że obecność wiatraków nie powoduje dla nas żadnych niedogodności. To są to tak ciche urządzenia, że ich praca jest praktycznie nieodczuwalna, nie sprawiają żadnych problemów, ani uciążliwości – przekonuje sołtys.

- W przypadku tego typu inwestycji bardzo ważne jest, by wydając decyzje opierać się o obowiązujące przepisy i brać pod uwagę to, czy dana lokalizacja nie będzie powodować uciążliwości i ewentualnych konfliktów – mówi.

Za sprawą projektu ustawy, dotyczącej zamrożenia cen prądu, wróciła natomiast dyskusja na temat przyszłości farm wiatrowych w Polsce. Część zapisów dokumentu, firmowanego głównie przez Polskę 2050-Trzecią Drogę i Koalicję Obywatelską, dotyczy liberalizacji przepisów, dotyczących lokalizacji wiatraków i farm wiatrowych. W ostatnich dniach stały się one obiektem ostrej krytyki ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy przekonują, że zmiany są wprowadzone w interesie zagranicznych firm z branży odnawialnych źródeł energii.

Sprzeciw na większą skalę miał natomiast miejsce dekadę temu w gminie Gołcza. Tam jednak również skala planowanego przedsięwzięcia była większa. Na terenie gminy miało powstać w sumie kilkadziesiąt wiatraków. Na temat możliwości ich zamontowania mieszkańcy gminy wypowiedzieli się w 2013 roku referendum. Większość była przeciwna. Inicjatorzy pomysłu ponowili próbę przeprowadzenia referendum rok później, ale ostatecznie do ponownego głosowania nie doszło i od tamtej pory sprawa budowy farm wiatrakowych w gminie Gołcza upadła.

Tymczasem druga strona sporu odpiera te zarzuty uznając, że politycy PiS w ustawie znaleźli sobie „chłopca do bicia”.

- Przede wszystkim to jeszcze nie jest ustawa, tylko projekt, nad którym będą pracować posłowie w komisjach i eksperci. Zgadzam się, że zawiera on punkty, które mogą budzić wątpliwości i kontrowersje, ale jestem przekonany, że wszystkie one zostaną usunięte na etapie prac nad ostatecznym kształtem dokumentu – przekonuje Rafał Chmiela, związany z Polską2050 wiceprzewodniczący proszowickiej Rady Powiatu, a jednocześnie aktywista, skupiający się na promowaniu odnawialnych źródeł energii.

Zapowiada przy tym, że sam ma zamiar bacznie przyglądać się procesowi legislacji jako społeczny członek sejmowej Komisji do spraw Energii i Klimatu. Nasz rozmówca przyznaje, że sposób wprowadzenie przepisów, dotyczących budowy farm wiatrowych do ustawy od zamrożeniu cen energii nosi znamiona „wrzutki”, ale stara się to usprawiedliwić „wyższą koniecznością”.