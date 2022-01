Polski Ład: przedsiębiorcy i eksperci proponują wyjście z chaosu bez większego szwanku. Dla dobra firm, ich pracowników i całej gospodarki

- Polski Ład to najgorzej napisana regulacja, z jaką miałam w życiu do czynienia. Osiągnęliśmy tu kolejny poziom absurdu: nawet specjaliści nie rozumieją, o co w wielu miejscach chodzi. Musimy się między sobą konsultować, śledzić na bieżąco wypowiedzi ministrów i ich wpisy w mediach społecznościowych, by próbować się domyślić, po co powstał dany przepis i jak należy go rozumieć. Tworzenie tych przepisów urągało wszelkim standardom, odbyło się w szaleńczym tempie, a słuszne uwagi ekspertów, także legislatorów sejmowych, zostały zignorowane

– ostrzegała kilka miesięcy temu na naszych łamach Justyna Zając-Wysocka, wiceszefowa małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

To samo mówili wszyscy liderzy organizacji gospodarczych, eksperci, ekonomiści, niepokojące sygnały napływały też od urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Okazało się, że oni również nie rozumieją, po co zostały stworzone liczne komplikujące system rozwiązania, skoro wcześniej i tak nie było łatwo. Jeśli chodziło o wyciśnięcie od zamożniejszych Polaków wyższych podatków i składek, to można było po prostu wprowadzić nowy próg podatkowy (np. 40 proc.), albo zwiększyć dotychczasowy drugi próg (np. z 32 do 35 proc.), przy jednoczesnym podwyższeniu kwoty wolnej i urealnieniu składek.