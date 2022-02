Pomoc dla Ukrainy. Matki z dziećmi znalazły schronienie w Myślenicach i okolicach Katarzyna Hołuj

Rodzina pana Szymona i rodziny z Ukrainy, które przyjęli pod swój dach Fot. Archiwum prywatne

W Myślenicach i całym powiecie myślenickim trwa akcja pomocy Ukraińcom, i to zarówno tym, którzy od kilku dni docierają do Polski uciekając przed wojną, ale też dla tych którzy tam zostali i tych, którzy wracają z Polski do ojczyzny, aby jej bronić. Prowadzone są zbiórki, ale nie brakuje też osób, które otwarty nie tylko serca, ale też drzwi własnych domów dla uchodźców.