Ponad 260 kontroli na drogach w powiecie krakowskim. Połowa kierowców przyłapana na wykroczeniach. Policjanci sypnęli mandatami

Podczas kontroli jeden z kierujących stracił prawo jazdy, choć okazało się, że jego przewinienie nie było tym najpoważniejszym.

- Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili także kierującego, który nie zastosował się do orzeczonego przez sąd środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów, co stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejny kierujący posiadał decyzję o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów, co z kolei zagrożone jest karą do 2 lat więzienia - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.