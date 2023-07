Porodówka w Proszowicach do likwidacji. Nie ma chętnych do prowadzenia oddziału ginekologicznego

- Wielokrotnie wspieraliśmy szpital finansowo. Robiliśmy to bardzo długo, ale nie możemy tego robić w nieskończoność. Chcieliśmy ratować oddział, żaden z radnych i nikt z zarządu starostwa nie był za likwidacją ginekologi. Przez pewien czas łudziliśmy się, że uda się go uratować. Jednak teraz wiemy, że jest to niemożliwe. Urodzeń jest mało i ta liczba maleje - mówi Elżbieta Grela, wicestarosta powiatu proszowickiego.