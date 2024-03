Pościg miechowskiej drogówki za pijanym kierowcą. Jego auto wylądowało w rowie i przewróciło się na bok Barbara Ciryt

Ucieczka pijanego kierowcy zakończyła się wywróceniem samochody i lądowaniem w rowie KWP Kraków

Kierowca volkswagena nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Zagorowie w powiecie miechowskim. Mało tego 27-letni mężczyzna przyspieszał, zaczął uciekać. Policjanci miechowskiej drogówki ścigali go, a ten łamał przepisy, aż jego auto wpadło do rowu. Okazało się, że powodem ucieczki był alkohol. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za swój czyn odpowie przed sądem.