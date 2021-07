Powiat krakowski - jeden z najlepiej szczepiących się w Małopolsce. Porównaj procent zaszczepienia mieszkańców gmin

Najlepiej zaszczepione gminy mają szanse na nagrody - przewiduje je Narodowy Program Szczepień.

Nagrody finansowe to jedno, ale najwięcej można wygrać, jeśli będziemy zdrowym społeczeństwem. A my chcemy być zdrowi i odporni. Chcemy funkcjonować bez lockdownu. Chcemy, żeby firmy i przedsiębiorstwa się rozwijały, żeby dzieci chodziły do szkoły, a nie uczyły się zamknięte w domach, chcemy, żeby rodzice mogli pracować bez przeszkód, swobodnie wyjeżdżać i normalnie żyć - mówi Bogusław Król, wójt gminy Zielonki.