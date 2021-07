Powiat krakowski. Planują spotkania z planszówkami. To będzie cała akcja - gry wielopokoleniowe, strategia, zabawa i edukacja

Spotkania przy grach planszowych to reakcja na zamknięcie podczas pandemii, na izolację społeczeństwa. To także reakcja na potrzeby dzieci, które chcą poznawać rówieśników, bawić się naprawdę, nie poprzez ekran komputera. A niestety uzależniają się coraz bardziej od telefonów komórkowych, tabletów, gier komputerowych - to zaś wirtualny nałóg, który zabija kreatywność, zdolność samodzielnego myślenia - mówi Jarosław Raźny, radny, a do niedawna zawodowo zajmujący się problematyką zdrowotną i społeczną.