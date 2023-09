Powiat miechowski. Dziesięcioro kandydatów do Sejmu. Będzie mandat? Aleksander Gąciarz

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała listy komitetów, które wystawiają kandydatów w zaplanowanych na 15 października wyborach do Sejmu i Senatu. Wśród osób, które będą walczyć o 14 mandatów poselskich w okręgu nr 13 jest spora grupa przedstawicieli powiatu miechowskiego. Czy któremuś z nich uda się do dostać do Sejmu?