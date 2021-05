Powiat miechowski. Kierowca uciekał przed policją. Funkcjonariusze musieli użyć broni

Wszystko zaczęło się ok. godz. 9, gdy policjanci z Miechowa otrzymali zgłoszenie, że w Kozłowie doszło do kolizji drogowej, której sprawca, kierujący fiatem, uciekł z miejsca zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że gdy funkcjonariusze udali się na miejsce, zobaczyli poszukiwany samochód. Próba zatrzymania go przy pomocy tzw. lizaka nie powiodła się. Kierowca nie reagował i jechał dalej. Po dotarciu do drogi krajowej nr 7 wykonywał niebezpieczne manewry, stwarzając zagrożenie dla innych kierowców i pieszych.

W Wodzisławiu (powiat jędrzejowski) doszło do kolejnej próby zatrzymania kierującego, ale ten ponownie nie zareagował, uszkadzając przy tym policyjny radiowóz.