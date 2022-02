Powiat miechowski. Na drogach ma być równiej i bezpieczniej

Planowany do przebudowy odcinek w Wysocicach (gmina Gołcza) liczy nieco ponad 650 metrów i na całej jego długości zostanie ułożona nowa nawierzchnia. Poza tym zostanie zbudowany chodnik o długości blisko 370 metrów oraz utwardzone pobocza. Założono poza tym przebudowę przystanku, budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę przepustów. Dla poprawy bezpieczeństwa zostaną zamontowane m. in. lustro oraz stalowe barierki chodnikowe. Koszt robót szacowany jest na 2,2 mln zł, z czego dotacja ma pokryć 70 procent.

Odcinek w Rogowie (gm. Kozłów) przewidziany do przebudowy liczy 2 km. Tam również zostanie ułożona nowa nawierzchnia, ale zanim to nastąpi powstanie podbudowa. Zaplanowano też budowę trzech przystanków, przebudowę przepustów i zjazdów na posesje. Postanie wyniesione skrzyżowanie, a oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne. Szacowany koszt robót tym wypadku to 5,7 mln, z czego połowę pokryje dotacja FRD.