Powiat miechowski. O dwóch milionach złotych decydowały pojedyncze głosy wyborców Aleksander Gąciarz

Pod remizą w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza) zachęcał w piątek do głosowania premier Mateusz Morawiecki Aleksander Gąciarz

Niedzielne wybory parlamentarne w powiecie miechowskim, podobnie jak w całym kraju, były rekordowe pod względem frekwencji. Do urn wybrało się 26509 osób na 37909 uprawnionych do głosowania. Dało to wynik 69,93 procent. Największy odsetek wyborców głosował w gminie Gołcza, ale decydowały o tym ułamki procenta. Frekwencyjne rekordy padły w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gmin Miechów i Książ Wielki.