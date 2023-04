Powiat miechowski. Przedświąteczny wysyp pijanych kierowców. Rekordzista miał 2,5 promila

Rekordzista wpadł w poniedziałek (3 kwietnia). U zatrzymanego do kontroli 30–letniego kierowcy peugeota badanie trzeźwości wykazało ponad dwa i pół promila alkoholu. Do tego okazało się, że ciążą na nim dwa sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za te same przestępstwa oraz decyzja o dożywotnim cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W pojeździe oprócz kierowcy znajdowało się jeszcze trzech pasażerów. Oni również byli pod wpływem alkoholu.

W środę (5 kwietnia) policjanci z posterunku w Racławicach zatrzymali kierowcę audi. 26-latek miał prawie promil alkoholu. On też posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za wcześniejszą jazdę po pijanemu. Jakby tego było mało to samochód, którym się poruszał, nie był ubezpieczony.

W czwartek (6 kwietnia) dyżurny miechowskiej komendy otrzymał informację, że w Karczowicach (gmina Kozłów) nietrzeźwy kierowca bmw wjechał do rowu. Świadkowie zdarzenia odebrali mężczyźnie kluczyki od pojazdu i uniemożliwili dalszą jazdę. Badanie stanu trzeźwości 49-letniego kierowcy wykazało obecność ponad dwóch promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy i odpowie przed sądem.