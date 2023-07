Powiat miechowski. Rusza budowa infrastruktury w strefie gospodarczej w Książu Wielkim. Pierwszy etap potrwa dwa lata

Najpierw droga

Te inwestycje zostaną przeprowadzone także z funduszy Polskiego Ładu, na co gmina otrzymała 10 mln zł dofinansowania.

Do dwóch lat firma drogowa zbuduje główną drogę Wielka Wieś- Boczkowice-Słaboszów. Na nią powiat otrzymał 30 mln zł dofinansowania, a gmina Książ Wielki dołoży do tego traktu 5 mln zł. Inwestycja obejmie: budowę jezdni, poboczy, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Strefa kamieniem milowym

W planie osiedle mieszkaniowe

- Mieszkańcom znacząco poprawią się warunki życia. Będą mieć pracę na miejscu, bez konieczności dojazdu do odległych miejscowości. Chcemy działać kompleksowo i myślimy o zbudowaniu osiedla mieszkaniowego oraz o żłobkach i przedszkolach – snuje plany burmistrz.

Będzie to możliwe, dzięki zwiększonym wpływom do budżetu z funkcjonowania strefy.

Teraz gmina kończy procedurę zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Przekształca grunty rolne na tereny usługowe.

W czasie trwania inwestycji w ramach pierwszego etapu, powiat przygotuje zadania do drugiego etapu zagospodarowania strefy, m.in. sieci energetycznej i komunikacyjnej.

Szacuje się, że na przygotowanie strefy będzie i potrzeba około 150 mln zł. Powiat będzie starać się o dofinansowanie z rządowych programów.