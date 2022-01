Powiat myślenicki. Budżet na rok 2022 przyjęty jednogłośnie. Będą inwestycje w szpitalu, LO i na drogach

Najwięcej pieniędzy na inwestycje trafiło do działu „transport i i łączność”, który obejmuje m.in. przebudowy i modernizacje dróg.

Dwie największe zaplanowane na ten rok to przebudowa drogi (wraz z mostem) Polanka-Zawada-Krzyszkowice, na którą w budżecie zapisano 5 mln zł oraz przebudowa drogi Tenczyn-Glisne z kwotą 4,7 mln zł. Na tę ostatnią jesienią ubiegłego roku otrzymał wsparcie z Polskiego Ładu (ponad 4,4 mln zł).

Rok 2022 ma być też czasem modernizacji kolejnych już (jednych z ostatnich w kolejce) szpitalnych oddziałów. Chodzi o oddział wewnętrzny z intensywną opieką kardiologiczną oraz oddział neurologii, który ma zostać przeniesiony w nowe miejsce i zostać powiększony o poddział udarowy. Ma to kosztować ponad 6 mln zł i będzie sfinansowane ze środków z RFIL. Tym samym w budżecie jest to największy jednostkowy wydatek. Ale ostateczną kwotę tej inwestycji dopiero poznamy.

Obecnie jest ogłoszony trzeci przetarg, który ma wyłonić wykonawcę. Za pierwszym i drugim razem oferty znacznie przewyższały środki jakimi dysponuje powiat na ten cel, dlatego postępowania unieważniano. Potencjalni wykonawcy mają czas do 17 stycznia, aby składać swoje oferty.