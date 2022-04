Powiat myślenicki. Ósmoklasiści, czas zaprojektować lub zaprogramować sobie przyszłość

Moda na modę może już niedługo zapanować w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu. W ofercie po raz pierwszy znalazły się tam takie zawody, jak technik przemysłu mody i technik stylista.

Technik przemysłu mody to zawód krawiecki. Uczniowie poznają tu zasady projektowania odzieży i funkcjonowania dużych zakładów krawieckich, w których później będą mogli podjąć pracę. Technik stylista to na początku także projektowanie odzieży, ale druga kwalifikacja to już stylizacja i kreacja wizerunku poprzez dobór ubioru, dodatków, makijażu, fryzury