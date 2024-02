Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka…

Nietypowy termin studniówkowego balu wynikał z prozaicznych powodów: problemem z rezerwacją odpowiedniego lokalu w obleganych karnawałowych terminach. Pierwszym pomysłem była organizacja studniówki w miniony poniedziałek, ale ostatecznie – z pomocą rodziców – udało się uzyskać na ten wyjątkowy dla młodzieży wieczór biskupią dyspensę.

Dobrym uczynkiem może być na przykład dobre przygotowanie do matury... Choć uczniowie mechanika nie kryją, że dla części z nich to nie ona jest priorytetem.

- Do matury przystąpi u nas około połowy uczniów. Wynika to z faktu, że młodzież przychodzi do naszej szkoły przede wszystkim po zawód – dodaje dyrektor Schab.