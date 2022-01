Powiat myślenicki. Przesilenia w radach Sułkowic i Raciechowic i co nich wynikło?

Zamiana przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice w tej kadencji miała już miejsce. Po kryzysie w prezydium Rady (rezygnacje wiceprzewodniczącej i przewodniczącej z klubu PiS) latem 2019 roku, nowym przewodniczącym został Robert Żurek z klubu Nasza Gmina Raciechowice.

Teraz ośmioro radnych złożyło wniosek o jego odwołanie argumentując, że jako przewodniczący „nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz interesu społeczności lokalnej” przez to, że m.in. „preferuje dopuszczanie do głosów radnych i sołtysów podzielających jego stanowisko ucinając bądź wręcz uniemożliwiając wypowiedzi pozostałych radnych”.

Ponadto wskazali, że stosunki między nim a wójtem „pozostawiają wiele do życzenia” a „prywatne animozje mają odzwierciedlenie podczas obrad sesji”.

Sam zainteresowany odnosząc się do tych zarzutów nazwał je pomówieniem i pustymi słowami, bo nie popartami przykładami. Argumentował m.in., że nie tylko nie ogranicza nikomu dostępu do głosu, ale wręcz pilnuje, aby każdy miał możliwość wyrażenia swoich opinii.

Odnosząc się zaś do zarzutu o konflikt z wójtem powiedział, że nie został wybrany na radnego aby układać się wójtem ani mu przyklaskiwać, ale, aby przekazywać to czego oczekują mieszkańcy i to co on sam uważa.