Powiat myślenicki. Sąsiedzi biją na alarm: odpady zamiast w koszu, lądują w piecu Katarzyna Hołuj

Nie każda ekointerwencja kończy się mandatem, ale czasem Straż Miejska trafia na takie paleniska Straż Miejska Myślenice

Początek tego roku jest dla nas względnie łaskawy. Możemy przebywać na powietrzu nie fundując sobie z każdym oddechem takiej dawki m.in. pyłów zawieszonych jak jeszcze niespełna dwa tygodnie temu, kiedy to padały rekordy zanieczyszczeń. Znaczenie ma pogoda, ale jeszcze ważniejsze jest, czym pali się w piecach, a jak pokazały ubiegłoroczne kontrole, nie zawsze jest to przeznaczonego do tego paliwo. Czasem to… śmieci, których miejsce jest kuble lub w PSZOK-u.