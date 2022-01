Powiat myślenicki. Strażacy wyjeżdżali na pomoc ludziom i zwierzęciu

Tylko od 31 grudnia do 2 stycznia straż wyjeżdżała do jedenastu zdarzeń, w tym pięciu pożarów, pięciu miejscowych zagrożeń i jednego zdarzenia, które okazało się fałszywym alarmem.

W Sylwestra strażakom przyszło gasić pożar ciągnika rolniczego i sadzy w przewodzie kominowym. Pomagali przy zdarzeniu drogowym na drodze powiatowej w Krzczonowie oraz w uwolnieniu psa, który wszedł pod wannę i nie mógł się stamtąd wydostać. Zwierzę najprawdopodobniej wystraszyło się huku fajerwerków.

Niemniej pracowity był pierwszy dzień nowego roku. Wtedy to ratownicy z OSP udzielali pomocy starszej osobie zanim na miejsce dotarła karetka i gasili pożar domowej kotłowni.

Największą akcją w nowym roku był pożar stodoły, do jakiego doszło 2 stycznia rano w Lipniku. Tego dnia strażacy wyjeżdżali także do zderzenia czterech samochodów osobowych na zakopiance.