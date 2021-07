Powiat myślenicki: w weekend szczepienia w Tokarni, bańki w Dobczycach, ekstremalne sporty i ekologia w Myślenicach

https://docs.google.com/document/d/1eoqZb3Iuiz98ni2L0gYUvOqnXg2uJ83sNwr3ZFKEcJs/edit#

SOBOTA

Dobczyce

Będą wielkie bańki. Festiwal Baniek i Kolorów z pokazem wielkich baniek mydlanych. W programie też m.in. malowanie buziek, zabawa taneczna, godz. 14-20, ul. Podgórska, teren przy scenie.

Myślenice

Wyczyny z ekologią. Festiwal Sportów Extremalnych EXTREME JAM 2021. W sobotę 31 lipca i w niedzielę 1 sierpnia 2021 roku centrum festiwalowe ulokowane będzie na Zarabiu na trawiastej plaży. Tu od godz. 9 do wieczora czeka wiele atrakcji i emocjonującej rywalizacji sportowej, m.in. trial rowerowy, treningi downhill, zawody Ninja Kids, otwarte zawody kajakowe, afterparty „Lato Na Zarabiu”. Festiwal łączy sporty extremalne, lifestyle, street art i ekologię. W Eco Jam Strefa Ekologiczna, będzie m.in. o sprzątaniu lasów, segregacji śmieci, film „A Life On our Planet”.

Myślenice

Pamiętają o powstańcach. Obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. O godz. 17 w godzinę „W”. Uroczystość pod Pomnikiem Niepodległości o godz. 17. W programie występ "CHÓRU HURA".

Myślenice

Fitness w plenerze. Zajęcia fitness, godz. 8, teren przy plenerowej siłowni. Gdy pogoda nie dopisze, ćwiczenia zostaną przeniesione do strażnicy w Śródmieściu.