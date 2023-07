Powiat proszowicki. Którzy uczniowie najlepiej spisali się na egzaminie ósmoklasisty

Język polski - górą Nowe Brzesko

Średni wynik z języka ojczystego, jaki uzyskali powiatowi ósmoklasiści, wynosi 69 procent, co oznacza miejsce w górnej połowie klasyfikacji małopolskich powiatów. Najbardziej zapracowali na niego uczniowie SP w Nowym Brzesku, którzy napisali sprawdzian średnio na 79 procent. Tuż za nimi (78 proc.) uplasowali się ich koledzy ze szkół w Mniszowie i Ibramowicach. Za pierwszą trójką znaleźli się uczniowie z Łętkowic (73 proc.) oraz ex equo Niegardowa, Rzędowic, Klimontowa i Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach (72 proc.). Wynik 70 proc, udało się jeszcze przekroczyć absolwentom proszowickiej „jedynki”.

Matematycy z Łętkowic

Powiatowi ósmoklasiści nas tle całego województwa już tradycyjnie nie okazali się matematycznymi hegemonami, osiągając średni wynik 54 proc. Nie znaczy to jednak, że nie ma szkół, w których uczniowie i nauczyciele mogą mieć powody do radości. Dotyczy to zwłaszcza niewielkich szkół z terenów wiejskich, które zajęły całe powiatowe podium. Najlepszymi matematykami okazali się ósmoklasiści z Łętkowic z wynikiem 72 procent.