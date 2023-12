Powiat proszowicki. Pogoda przetestowała drogowców i kierowców. Kolizja za kolizją... Aleksander Gąciarz

Trwające od piątku do niedzieli intensywne opady śniegu były trudnym sprawdzianem dla drogowców, kierowców, ale też administratorów i właścicieli posesji, zobowiązanych do odśnieżania chodników. Do komunikacyjnego paraliżu nie doszło, bo choć lokalnie występowały problemy, najważniejsze drogi były przejezdne. Nie udało się natomiast uniknąć licznych kolizji.