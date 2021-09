Powiat proszowicki. Trwają poszukiwania 57-letniej kobiety. Mieszkanka gminy Koniusza mogła wpaść do Szreniawy Jolanta Białek

zdjęcie ilustracyjne

Zgłoszenie o zaginięciu 57-letniej mieszkanki gminy Koniusza wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach 7 września krótko przed godz. 18. Tego dnia ok. godz. 13 kobieta pojechała samochodem na pole uprawne w Niegardowie, znajdujące się w rejonie rzeki Szreniawa, z zamiarem zebrania bzu na sok. Mąż 57-latki, zaniepokojony jej dłuższą nieobecnością rozpoczął poszukiwania, w trakcie których na polu uprawnym w rejonie mostu na rzece odnalazł jej auto. Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, mogące pomóc ustalić, co stało się z zaginioną.