Powiat proszowicki. Trzy drogi do naprawy, cztery czekają w rezerwie

Gmina Proszowice otrzyma 816 tys. zł na modernizację liczącego nieco ponad kilometr fragmentu drogi od Górki Stogniowskiej przez Przezwody do Kościelca. Wartość całej inwestycji jest szacowana na prawie 1,5 mln złotych.

Do gminy Nowe Brzesko trafi 450 tys. zł na przebudowę liczącego niespełna kilometr odcinka drogi z Nowego Brzeska do Przybysławic. Szacunkowy koszt inwestycji to 564 tys. złotych.

Dotacja w wysokości 187 tys. zł została przyznana gminie Koszyce z przeznaczeniem na modernizację prawie kilometra drogi w Zagajach Książnickich. Pozwoli to na pokrycie połowy wartości inwestycji.

Nie wszyscy samorządowcy cieszą się jednak z wyników naboru. Na listę rezerwową trafił liczący 1,7 km odcinek drogi z Kątów do Łętkowic Kolonii w gminie Radziemice. Wartość jego modernizacji jest szacowana na 1,4 mln złotych. Gmina wnioskowała o połowę tej kwoty.