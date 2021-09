Powiat proszowicki. Zatrzymano szajkę włamywaczy. Okradali domy w budowie Jolanta Białek

zdjęcie ilustarcyjne

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach zatrzymali troje sprawców włamań do nowobudowanych domów. Szajka złożona z dwóch młodych mężczyzn oraz kobiety skradła bądź uszkodziła mienie o łącznej wartości ok. 100 tys. zł. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania rabusiów policjanci odnaleźli rzeczy pochodzące z kradzieży. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.