Powiat wielicki. Dwie Szable Kilińskiego dla Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. To najwyższe wyróżnienie w polskim rzemiośle

Szablą Kilińskiego - za wybitne zasługi dla rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości – uhonorowano Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce oraz podstarszego cechu (wiceprezesa) – Marka Lasonia. Oznacza to, że w wielickim cechu są już trzy najwyższe wyróżnienia rzemieślnicze, bo od jesieni 2020 roku Szablą Kilińskiego szczyci się również prezes PCRiP – Roman Koszyk.

Szabla Kilińskiego - replika karabeli polskiej z XVIII wieku w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją - to najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze ustanowione w 1998 roku przez Kongres Rzemiosła Polskiego.

Wyróżnienie, przyznawane przez kapitułę w skład której wchodzą członkowie zarządu Związku Rzemiosła, otrzymują wyłącznie osoby lub organizacje mające wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i małej przedsiębiorczości. Jak cenne jest to odznaczenie świadczy choćby to, że w ciągu ostatnich 20 lat uhonorowano w ten sposób tylko ok. 700 osób.